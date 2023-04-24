مقتل طفل خنقا بالداخل المحتل

وطن: قتل الطفل محمد الوليدي (11 عاما) من قرية العزازمة في النقب، بالداخل المحتل، إثر تعرضه للخنق، اليوم الإثنين.

وأشارت الشرطة إلى وجود علامات خنق على عنقه دون أن تحدد الخلفية.

وذكرت مصادر محلية في النقب، أن الطفل توفي في ظروف تراجيدية إثر إقدامه على الانتحار.

وأفيد بأن شقيق الطفل قام بنقله إلى مفرق البلدة، حيث استدعي طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له.

وأحيل الطفل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.