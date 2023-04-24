الاحتلال لن يسلم النائب الأردني حتى لو أدى ذلك لأزمة مع عمان

وطن: قالت قناة 14 العبرية أن دولة الاحتلال لن تسلم النائب الأردني عماد العدوان للسلطات الأردنية حتى لو أدى ذلك لأزمة دبلوماسية كبيرة مع عمان.

وكانت صفحات عبرية نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يوم أمس، مقطع فيديو قصير يظهر جمارك الاحتلال ما زعمت أنه ضبط أسلحة جرت محاولة إدخالها عبر جسر اللنبي/ الكرامة إلى الضفة.

والنائب عماد العدوان، من سكان مدينة السلط، وهو محام، يحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.