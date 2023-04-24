كينيا: ارتفاع عدد ضحايا "الصوم لدخول الجنة" إلى 58

وطن: قال قائد الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، إن الشرطة انتشلت 58 جثة معظمها من مقابر جماعية في غابة بشرق البلاد ويُعتقد أنها لأتباع طائفة مسيحية آمنوا بأنهم سيدخلون الجنة إذا تضوروا جوعا، وقد يرتفع عدد القتلى الذي يرتفع مع استخراج المزيد من الجثث.

وقال الصليب الأحمر الكيني إنه تم إبلاغ مكتب أنشأه في مستشفى محلي للبحث عن المفقودين وتقديم المشورة لهم بفقدان 112 شخصا.

وقال المفتش العام للشرطة الكينية جافيت كومي، الذي زار مكان الحادث، إن من بين القتلى 50 شخصا عُثر عليهم في مقابر جماعية بالإضافة إلى 8 آخرين عُثر عليهم أحياء لكن في حالة هزيلة وتوفوا فيما بعد.

وذكر أنه تم إنقاذ 29 شخصا وما زالت الشرطة تبحث عن ناجين آخرين محتملين، وفقا لرويترز.

ويعيش أتباع طائفة تطلق على نفسها اسم "كنيسة غود نيوز الدولية" في تجمعات سكنية منعزلة في منطقة على مساحة 800 فدان داخل غابة شاكاهولا، وأُلقي القبض على زعيمها بول ماكنزي في 14 أبريل/ نيسان بعد بلاغ أشار إلى وجود مقابر سطحية تحتوي على جثث ما لا يقل عن 31 من أتباعه، إضافة لاحتجاز الشرطة 14 آخرين من أعضاء الطائفة.

(المصدر-سكاي نيوز)