"فدا" يدعو المعلمين للعودة إلى مدارسهم

وطن: دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المعلمين للتوجه غدا الثلاثاء، إلى مدارسهم من أجل انتظام العملية الدراسية.

وأشار الاتحاد في بيان وصل "وطن" نسخة عنه، أن عودة المعلمين واجبة بعد إيفاء الحكومة بجزء من التزاماتها (مطالب المعلمين) وترك ما تبقى للتنفيذ "الفوري" حال توفر الأموال اللازمة وانتهاء الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

وجاء في البيان: "إننا في "فدا" ننظر للتعليم ومجمل قطاع التربية الفلسطيني باعتباره أحد أهم مقومات الأمن الوطني الفلسطيني وقد لعب هذا القطاع، بكل مكوناته، وعلى مدار تاريخ النضال الفلسطيني، دورا رئيسيا ومتقدما في التصدي للاحتلال الاسرائيلي وإجراءاته، وقدم الشهداء والأسرى والجرحى، كما ساهم أعظم المساهمات في تعزيز الشخصية الوطنية الفلسطينية، وانطلاقا من ذلك، وتأكيدا على احترام دور وحقوق كل أطراف العملية التعليمية، ندعو في "فدا" الأخوة المعلمين من أجل العودة إلى المدارس لضمان تعويض طلبتنا الأعزاء عما فاتهم ولإنقاذ العام الدراسي من الضياع، وندعو الحكومة في الوقت ذاته لإبقاء مطالب المعلمين على أجندتها والعمل الحثيث لتلبيتها في أسرع وقت".