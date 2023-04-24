مسؤول أميركي: مبادرة دولية لجمع طرفي الصراع السوداني في الرياض

وطن: ذكر مسؤول أميركي لـ "سكاي نيوز عربية"،في حديث عبر الهاتف، أن وفدا دبلوماسيا مشتركا يضم ممثلين عن وزارات الخارجية الأميركية والسعودية والإماراتية والمصرية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، يجري اتصالات الآن بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان.

وتسعى جهود الوساطة، وفق المصدر، لجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع.

ورفض المسؤول، الإفصاح عن تفاصيل خطة "التسوية" السياسية المقترحة، مع اشتراط الأطراف الراعية للوساطة وقفا كاملا لإطلاق النار.