انتشال 31 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس

وطن: أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، انتشال 31 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقية في مناطق مختلفة، قبالة السواحل التونسية.

وجاء في بيان رسمي للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، أن خفر السواحل التونسية تمكنت من انتشال 31 جثة لمهاجرين غرقت مراكبهم.

وقال "الجبابلي"، إن وحدات الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية، تمكنت من العثور على 30 جثة لفظتها أمواج البحر الأبيض المتوسط، بينها طفلان.

وأضاف أن وحدات المنطقة البحرية بمحافظة قابس، تمكنت من انتشال جثة متعفنة ومتآكلة الرأس والأطراف.

وبحسب البيان، فإن المعاينة الأولية تشير إلى أن الجثث تعود لأشخاص من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلنت السلطات التونسية أمس الأحد، إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 186 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية من عدة مناطق في البلاد.

وشهدت تونس مؤخرًا، تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.