الأسير الكفيف عز الدين عمارنة يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام

وطن: أعلن ذوو الأسير الإداري في سجون الاحتلال عز الدين عمارنة، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الأثنين، عن شروعه في الاضراب عن الطعام لليوم الثاني، مطالباً بحريته وإنهاء اعتقاله الإداري فوراً وبلا شروط.

وناشدت عائلة الأسير عمارنة، الجميع، للوقوف إلى جانب خطوات ابنهم النضالية.

ويقبع الأسير عمارنة وهو كفيف في سجن النقب الصحراوي منذ أكثر من ١٤ شهراً، ومعه ابنيه أحمد، ومجاهد، ويعاني من عدة أمراض تحتاج أدوية يومياً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة في 21/2/2022.