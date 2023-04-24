الخارجية تنشر توضيحا بشأن تأخير انطلاق قافلة الإجلاء نحو المعبر المصري

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تأخيرا طرأ على انطلاق قافلة الحافلات التي تقل الطلبة وعددا من الأسر باتجاه المعبر الحدودي بين السودان ومصر، وذلك لأسباب " قاهرة".

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان، اليوم الاثنين، إن خلية الأزمة المشكلة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان تجري سلسلة اتصالات مكثفة مع شركات الحافلات، وجارٍ العمل على تأمين المطلوب منها، لنقل 123 طالبا فلسطينيا إلى المعبر الحدودي، وعدد آخر من الأسر الفلسطينية.

وأضاف الديك أن السفارة قامت بتأمين الطلبة في مكان آمن بانتظار وصول الحافلات، إذ من المتوقع أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد السفير أن الوزارة ستقوم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الإجلاء، بعد أن تتم بنجاح.