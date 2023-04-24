5 إصابات في عملية دهس بالقدس والاحتلال يعلن "تحييد المنفذ"

وطن: أُصيب 8مستوطنين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرّضهم للدهس، مساء اليوم الإثنين، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إن مركبة اصطدمت بمارّة في المدينة، "ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى" في المكان، لافتة إلى أنه "تم تحييد المشتبه به"، كما تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

وقالت قناة 12 العبرية بان حادثة الدهس وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة، ونقلهم للمشافي لاستكمال تلقي العلاج. وبعيد وقت وجيز أفاد بأن أحد المصابين، وهو رجل تعرض لجروح خطيرة، فيما أًُصيبت امرأتان بجروح متوسطة الخطورة.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء "ان عدد المصابين بعملية القدس ارتفع إلى 8، وخلفية العملية قومية".

وقالت مصادر عبرية: "ان منفذ عملية الدهس غربي القدس هو "حاتم أبو نجمة" من بلدة بيت صفافا ويبلغ من العمر 39 عامًا".