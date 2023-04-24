عدد الفلسطينين بالداخل يتجاوز مليوني نسمة واليهود 7 ملايين وهاجر لدولة الاحتلال 79 ألفاً خلال عام مضى

وطن: ذكرت دائرة الاحصاء المركزية الاسرائيلية اليوم الاثنين، ان تعداد سكان دولة الاحتلال الاسرائيلي بلغ 9.727، عدد اليهود منهم 7.145 مليون نسمة (يشكلون 73.5% من السكان)، والعرب 2.048 مليون نسمة (21%) وهذا يشمل الفلسطينيين بالقدس المحتلة والسوريين في الجولان المحتل.

وبلغ عدد السكان العرب 2.048 مليون نسمة (21%)، بينهم أكثر من 400 ألف في المناطق المحتلة.

واشارت دائرة الاحصاء الاسرائيلية الى ان هناك 534 ألفا (5.5%) يوصفون بآخرين، وهم مسيحيون ليسوا عربا وأبناء ديانات أخرى أو من دون تصنيفهم دينيا في السجل السكاني بوزارة داخلية الاحتلال، وغالبيتهم العظمى من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

واوضحت ان عدد سكان "اسرائيل" ازداد خلال عام مضى، بمقدار 216 ألف نسمة، وبلغت نسبة النمو السكاني 2.3%، مشيرة الى انه ولد خلال هذه الفترة نحو 183 ألف مولود، وتوفي ما يقرب من 51 ألف شخص. وهاجر إلى "إسرائيل" خلال ذات الفترة 79 ألف شخص، بموجب القانون الذي يسمح بهجرة اليهود وعائلاتهم إلى دولة الاحتلال.

وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن عدد سكان إسرائيل عند الإعلان عن قيام دولة الاحتلال بلغ 806 آلاف نسمة، أي أن عدد السكان اليوم يقدر بـ12 ضعفا من عدد السكان عند قيام دولة الاحتلال عام 1948، وقد هاجر إليها 3.3 مليون شخص، وان (1.5 مليون يهودي ما نسبته 43.7%) هاجروا اليها منذ عام 1990.

وحسب توقعات دائرة الإحصاء، فإن عدد سكان دولة الاحتلال سيبلغ 11.1 مليون نسمة في عام 2030، و13.2 مليون نسمة في عام 2040، وفي عام 2048 من المتوقع أن يصل إلى 15.2 مليون.

وتشير المعطيات كذلك إلى أنه في نهاية عام 2021، كان حوالي 46% من إجمالي السكان اليهود في العالم يعيشون في "إسرائيل"، وحوالي 79% من اليهود في "إسرائيل" ولدوا فيها.

وفي ما يتعلق بالفئات العمرية، أفادت المعطيات بأن معظم سكان دولة الاحتلال هم من الشباب: حوالي 28% هم من الأطفال (حتى 14 عاما) وحوالي 12% يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق.

(المصدر- عرب 48)