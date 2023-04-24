مقتل شاب في تل السبع بالداخل في جريمة جديدة

وطن:قُتل الشاب إبراهيم عيد حسن الأعسم (30 عاما) من قرية تل السبع بمنطقة النقب، بعد ظهر اليوم الإثنين، في جريمة اطلاق نار جديدة ما يرفع الى 51 عدد ضحايا الجريمة بالداخل منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد ناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات في منطقة النقب تلقى، الساعة 12:45، بلاغا عن إصابة شاب، في الثلاثينيات من العمر، في حادثة عنف بلدة تل السبع، وأعلن الطاقم الطبي وفاته على الفور متأثرا بجروحه الحرجة".

ووفقا لمصدر محلي فإن ضحية الجريمة أنزل زوجته من سيارته بمحاذاة مكتب البريد، بالقرب من محطة للشرطة، فأطلق جناة مجهولون النار عليه ما أسفر عن مقتله على الفور في المكان.

وعُثر على سيارة محروقة في النقب، يشتبه بأنها استُخدمت في جريمة القتل بتل السبع.

وقُتل 51 شخصا بينهم امرأة وشابة في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، وتبين أن عدد القتلى بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات العربية بالداخل جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

وكان قتل خلال ايام عيد الفطر الثلاثة الماضية 3 مواطنين اخرين في جرائم بالداخل الفلسطيني، وهم: هاشم حميدي من يافا، ووديع أبو سلمى من اللد، وأدير غانم من المغار.

(المصدر- عرب 48)