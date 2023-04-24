السفير الأردني يزور النائب المعتقل لدى الاحتلال بزعم ادخال اسلحة للضفة

وطن: يعتزم السفير الأردني لدى الاحتلال، غسان المجالي، زيارة النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بزعم محاولة ادخال أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين - أللنبي) إلى الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "عمون" الأردنية عبر موقعها الإلكتروني؛ الأمر الذي أكدته وسائل إعلام إسرائيلية. ومن المقرر أن تتم الزيارة في وقت لاحق اليوم الإثنين، علما بأن العدوان اعتقل أمس، وادعت السلطات الإسرائيلية أنه حاول ادخال نحو 200 مسدس وبندقية M16 إلى الضفة.

من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إن "الأمور لا تزال قيد الفحص"، وأضاف أنه "لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها"، وأشارت الصحيفة إلى أن العدوان يخضع للتحقيق لدى ما يسمى "جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)".