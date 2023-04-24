الهيئة المستقلة تدعو لانتظام العملية التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي

وطن:دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لانتظام العملية التعليمية بعد اجازة عيد الفطر، وذلك على ضوء استجابة الحكومة لطلبات المعلمين ضمن حدود الامكانات المتاحة وبناء على ما قدم من ضمانات لتنفيذ ما تبقى من التزامات.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيانها انها "تتابع تجدد اضراب المعلمين العاملين في المداس الحكومية، منذ فبراير/شباط الماضي، وعلى مدار أكثر من سبعين يوما من الازمة ونحن في حالة اجتماعات مستمرة وتواصل دائم مع أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة في الحكومة والاتحاد ومع نشطاء المعلمين، وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية والتربوية ذات العلاقة".

واضافت "على ضوء استجابة الحكومة لطلبات المعلمين ضمن حدود الإمكانيات المتاحة لها في الوقت الراهن، وتقديم الضمانات القانونية لتنفيذ ما تبقى من التزامات، وأيضاً على ضوء تدخل اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلة بأمين سرها جبريل الرجوب، وتقديم الضمانات السياسية بشأن تنفيذ التزامات الحكومة للمعلمين فور توفر الموارد المالية، ومتابعة موضوع دمقرطة اتحاد المعلمين، فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تؤكد على المطالبة التي اطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات التربوية ومجالس أولياء الأمور بضرورة انتظام العملية التعليمية مباشرة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك".

واشارت الهيئة المستقلة الى ان ازمة المدارس الحكومية "تركت أثرا عميقا على العملية التعليمية، ما يتطلب تضافر الجهود لتعويض طلبتنا عن الفاقد الكبير الذي حصل، ووضع برنامج جدي ونوعي ومعلن يضمن التعويض الأمين عن كامل فترة التعطيل التي أصابت العملية التربوية".

ودعت الهيئة جميع الأطراف إلى "استخلاص العبر من الأزمة الأخيرة، والسير قدما في عملية دمقرطة اتحاد المعلمين، وفتح حوار وطني جدي مع جميع القوى ذات العلاقة من أجل تجنيب العملية التعليمية مزيدا من النزيف والتعطيل، وترسيخ ممارسات عمل نقابي، تعبر عنها قيادة منتخبة ومعروفة، تتبنى منهج الحوار المباشر وأشكال مختلفة من الاحتجاج، بما يحصن العملية التعليمية ولا يلحق الضرر بحق الطلبة في التعليم".