استشهاد الشاب سليمان عايش واصابة ثلاثة برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

وطن: استشهد الشاب سليمان عايش، واصيب ثلاثة اخرون برصاص الاحتلال فجر اليوم الاثنين في مخيم عقبة جبر بمحافظة اريحا.

وافاد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل شبكة "وطن"، ان الشاب عايش استشهد متاثر بجروح اصيب بها فجر اليوم، وان قوات الاحتلال تحتجز جثمانه، كما واعتقلت جريحا آخر اصيب خلال اقتحام المخيم ايضا.

ونوه المحافظ ابو العسل الى اصابة شابين اخرين، نقلا الى مراكز صحية فلسطينة.

واشار محافظ اريحا الى انه تم ابلاغ المحافظة رسميا من الجانب الاسرائيلي باستشاد الشاب عايش.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، ما ادى لاندلاع مواجهات عنيفة، اصيب خلالها اربعة مواطنين (الشهيد احدهم).

ووفقا لمصادر محلية فان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وانتشرت في أزقته، واعتلت أسطح بعض المنازل، كما اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في عدة أحياء منها.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها واخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، واعتقلت عدة مواطنين.

هذا وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق ومحاصرة اريحا حيث تغلق جميع مداخلها منذ بداية عيد الفطر.