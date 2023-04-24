مصرع طفلة جراء سقوطها من مركبة في ضواحي القدس

وطن: لقيت طفلة (3 سنوات) مصرعها، جراء سقوطها من المركبة التي كانت تقلها في بلدة بدو شمال غرب ضواحي القدس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة مفادها سقوط طفلة من مركبة، تعود لأحد أقاربها على طريق النفق المؤدي لبلدة بدو، وتم تحويلها إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أعلن الأطباء عن وفاتها.

وأضاف ارزيقات، أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركوا للمكان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة، وحجز سائق المركبة.