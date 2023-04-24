مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعيث خرابا بمصلى باب الرحمة

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، فيما عاث جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي خرابا بمصلي باب الرحمة في المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال وأقاموا صلوات تلمودية.

وكثّف المستوطنون اقتحامهم للمسجد منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه.

وفي غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة بالأقصى وقطعت أسلاك الكهرباء فيه للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

ومنعت قوات الاحتلال حراس المصلى والأهالي من الاقتراب والدخول إليه.