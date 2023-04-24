الاحتلال يقصف ريف القنيطرة في سورية

وطن: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في جبل الشيخ بأكثر من 20 قذيفة صاروخية، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان السورية المحتلة، دون ان يبلغ عن وقوع خسائر بشرية، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكعادته زعم جيش الاحتلال بأنه قصف مواقع لمقاتلين من حزب الله هناك.

يذكر ان قوات الاحتلال كانت قصفت، في 18 نيسان/أبريل الجاري، مناطق في أطراف بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي، بالقرب من الجولان السوري المحتل.