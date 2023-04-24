اصابات واعتقالات ومداهمات يشنه الاحتلال في مدن الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مدن مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة من مدينة نابلس ودارت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن اصلان عقب اقتحام منزله في شارع 15 بنابلس، والشاب ايهاب فريد ابو ضهير، كما داهمت قوات الاحتلال منزل الاسير المحرر علاء الاعرج واجرت معه تحقيقا واعتدت عليه وانسحبت دون اعتقاله.

وبمخيم عسكر اعتقلت تلك القوات الشاب يوسف الاشقر عقب اقتحام منزله، والشاب عمار شرايعة.

وفي بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمدان حمايل وعبدالله خضير عقب اقتحام منزليهما.

وفي مخيم عقبة جبر، افادت مصادر محلية باصابة اربع شبان بينهم شاب تم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بمدينة اريحا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد ابو خضير عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف شمال الخليل