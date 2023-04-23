قبيلة العدوان: كُلنا فخر بابننا وبأفعاله وندعو الحكومة الاردنية لاستعادته من ايدي الصهاينة

وطن: اصدرت قبيلة العدوان بيانا، تعقيبا على اعتقال الاحتلال الاسرائيلي النائب الاردني عماد العدوان بزعم محاولته ادخال سلاح الى الضفة الغربية.

وقالت قبيلة العدوان في بيانها انها (وبغض النظر عن صحة ما اعلنه الاحتلال) تفخر بابنها وبافعاله، لافتة الى مواقفه والروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وطالبت الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة،

وجاء في بيان قبيلة العدوان ان القريب من النائب عماد يعي جيدا الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية -قضيتنا جميعا- وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرتها وإرجاع الحقوق لأصحابها، وبصرف النظر عن صحة ما نشره الاحتلال من عدمه، وبلغ به الحكومة الأردنية حول قيام النائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الداخل المحتل، فإن مواقفنا جميعنا ثابتة اتجاه قضيتنا المقدسة، وبالرغم من عدم ثقتنا بالجانب الصهيـوني وروايته، فكلنا فخر بابننا وبأفعاله، مطالبين الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة، بأسرع.

وفيما يلي نص البيان:

- بداية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يفك الكرب، ويكسر قيود الأسر، وأن يرجع إلينا النائب الوطني والأخ الشجاع عماد العدوان بأسرع وقت وأقصر مدة، رغم أنف الاحتلال وجبروته.

- إن القريب من النائب عماد العدوان يعي جيدا الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، قضيتنا جميعا، وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرتها وإرجاع الحقوق لأصحابها.

- وبصرف النظر عن صحة ما نشره الاحتلال من عدمه، وبلغ به الحكومة الأردنية حول قيام النائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الداخل المحتل، فإن مواقفنا جميعنا ثابتة اتجاه قضيتنا المقدسة، ولا يفصل بيوت أبناء قبيلتنا عن أرضنا المحتلة سوى أمتار قليلة، فأنظارنا وأفئدتنا ترحل نحوها كل يوم، ومواقفنا وتاريخنا سجلها التاريخ بأحرف من ذهب.

- وبالرغم من عدم ثقتنا بالجانب الصهيـ،وني وروايته، فكلنا فخر بابننا وبأفعاله، مطالبين الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة، بأسرع وقت ممكن، فهو الآن ليس ممثلا لدائرته الانتخابية، بل لجميع الأردنيين من شتى المنابت والأصول.

- وفي الوقت نفسه نذكر بأن النائب عماد العدوان لم يرتكب جريمة قتل بدم بارد على الأرض المحتلة، كما فعل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، وبالرغم من ذلك تم إطلاق سراحه دون محاكمة أو توقيف، وكلنا ثقة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية ومساعيها من أجل استعادة أبننا.

وجاء في البيان "لذا ندعو جميع الفعاليات النيابية والشعبية للتحرك فورا والضغط كل بأدواته وطريقته لاستعادة النائب الأسير عماد العدوان من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي، ليس من أجل النائب فقط، بل من أجل كرامتنا وسيادتنا الوطنية وهيبة مؤسساتنا الدستورية".

هذا وشهدت منطقة الشونة الجنوبية " معقل قبيلة العدوان" توافد شخصيات عشائرية للتضامن مع النائب عماد العدوان الذي اعتقله الاحتلال، فيما اشارت مصادر الى انه من المنتظر وصول شخصيات عشائرية من جميع محافظات المملكة ، للوقوف مع قبيلة العدوان وابنها عماد.