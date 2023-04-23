إعلام عبري: وزير الخارجية الاردني يرفض تلقي اتصال من نظيره الاسرائيلي

وطن: ذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يرفض تلقي اتصال هاتفي من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، في أعقاب اعتقال الاحتلال الاسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان بزعم محاولته ادخال أسلحة الى الضفة الغربية.

ووفق القناة، فان جهاز "الشاباك" يحقق مع النائب الاردني عماد العدوان فيما إذا كانت هذه أول عملية له لنقل اسلحة الى الضفة الغربية، والغرض منها، مدعية أن "التقييم حاليا بانه قد فعلها من أجل المال".

ولفتت القناة التلفزيونية العبرية إلى أن دولة الاحتلال "تأمل" بإنهاء التحقيق مع النائب الاردني العدوان في أسرع وقت ممكن ، قبل أن تدخل في توتر سياسي مع الأردن.