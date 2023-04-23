حميدتي: معظم الجيش السوداني "خارج الخدمة"

وطن: قال قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو، الأحد، بأن "90 بالمئة من عناصر الجيش السوداني خارج الخدمة".

وأضاف حميديتي في حديث لـ "سكاي نيوز": "الجيش السوداني يقاتل الآن بما يسمى بالمجاهدين وكتائب مسلحة. نحن الآن لا نقاتل الجيش لأن 90 بالمئة من عناصره خارج الخدمة، وهؤلاء الذين نقاتلهم مرتزقة".

واعتبر دقلو ، أن "الجلوس مع (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان غير مفيد".

وادعى أنه "لا يريد الحرب، بل هو مع السلام والاستقرار، لكن البرهان استمر في التفاوض والآن ما بيده شيء"، في إشارة إلى المفاوضات التي كانت دائرة في السودان قبل الاشتباكات.

ولدى سؤاله عن الوضع في سجون السودان، التي ذكرت تقارير أنها فُتحت وتم إخراج سجناء منها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، قال دقلو: "سجن كوبر في يد الجيش، وسمعت بأنهم أخرجوا المساجين كلهم".

وتابع: "هدفهم (الجيش) هو أن يخرجوا البشير من السجن، لكن من المهم أن يرفض البشير ذلك وأن يبقى بالسجن لحين أخذ العدالة مجراها".

وبشأن عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية من السودان، أكد دقلو أن قوات الدعم السريع "يقع على عاتقها مسؤولية الإجلاء"، إلى جانب تأمين احتياجات المستشفيات.

(المصدر- سكاي نيوز- بتصرف)