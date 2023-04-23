حركة الجهاد: رفض الاحتلال الافراج عن الاسير عدنان المضرب منذ 78 يوما يعتبر قراراً بإعدامه

وطن: قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق عزالدين: "إن رفض محكمة الاحتلال الافراج عن الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 78 يوما يعتبر قرار إعدام".

وحمل عز الدين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر الذي أصبح بحالة صحية حرجة.

وشدد أنه "في حال استشهاد الشيخ خضر عدنان سيتم اعتبار ذلك عملية اغتيال، ويتحمل الاحتلال نتيجة هذه الجريمة".

ورفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، طلبًا لمحامي الأسير الشيخ خضر عدنان بالإفراج عنه بكفالة، رغم ان حالته الصحية تدهورت بصورة بالغة الخطورة، وباتت حياته مهددة.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير عدنان حضر الجلسة عبر الفيديو كونفرنس، وأنه فقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة، واصيبت زوجته بانهيار داخل قاعة المحكمة.

وأشار محاميه إلى أن عدنان لم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة.

ويواصل الأسير الشيخ خضر عدنان الإضراب عن الطعام لليوم الـ(78) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تصاعد المخاطر على حياته.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق، من استشهاد الشيخ خضر عدنان الذي يواصل اضرابه رفضا لاعتقاله التعسفي.