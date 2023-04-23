أريحا تقضي أيام العيد في ظل حصار احتلالي خانق

وطن: قضت اريحا ايام العيد الثلاثة في ظل حصار احتلالي خانق، حيث عمد جيش الاحتلال مع بدء عيد الفطر لتشدد إجراءاته العسكرية في محيط مدينة اريحا، وأقام حواجز عسكرية على مختلف مداخلها، ما حال وعرقل حركة المواطنين المتجهين للمدينة والمغادرين لها.

ونشر ناشطون عبر شبكات التواصل، صورا ومقاطع فيديو تظهر طوابير طويلة من السيارات عند حواجز الاحتلال العسكرية، وأخرى تظهر بعض المواطنين يُعدون وجبات طعام للعالقين على حواجز الاحتلال، في وقت اعلنت فيه جهات رسمية واهلية مختلفة جاهزيتها لاستقبال من تقطعت بهم السبل في المدينة بسبب اجراءات الاحتلال.

وتشهد مدينة أريحا في الأعياد حركة سياحية نشطة، حيث يؤمها الاف المواطنين من مختلف محافظات الضفة والقدس ومناطق 48، نظرا لم تحويه من اماكن ترفيهيه ومتنزهات.

واشار شهود عيان الى ان طوابير السيارات المحتجزة من قبل الاحتلال تمتد لمئات الامتار، وأن جيش الاحتلال يخضع المواطنين لعمليات تفتيش دقيقة ويعيق حركتهم ما دفع اعدادا كبيرة من المواطنين للعدول عن التوجه للمدينة في ثاني وثالث ايام العيد.

وانعكس الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال سلبا على النشاط السياحي في محافظة أريحا والأغوار الشمالية، وخلت المدينة التي عادة ما تزدحم بالزوار والسياح في مثل هذه الايام، من الحركة المعتادة.

وقال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، بأن سلطات الاحتلال ضربت النشاط السياحي في أريحا التي يعتبر العيد موسميا مركزا للسياح، بسبب إجراءتها العنصرية ضد المواطنين والزوار، ما حال دون وصول العديد منهم إلى الأماكن السياحية المختلفة.

وأضاف "هذه الإغلاقات بدون أي سبب معروف، وليس هناك أي تفسير واضح لهذا الأمر"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عنه.

وانعكس الاغلاق والحصار على المسافرين عبر معبر الكرامة، حيث طالهم جزء من المعاناة والاحتجاز، سيما وان اعدادا كبيرة من المواطنين عادة ما يسافرون خلال عطلة العيد.

وأشار سدر إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي لأهالي أريحا ومخيماتها وزوارها من قبل قوات الاحتلال، منذ عدة شهور، وفي هذه الأيام.

وقال مدير عام وزارة السياحة في أريحا، إياد حمدان في تصريح نقلته وكالة "وفا" بأن أريحا التي تعد أحد الوجهات السياحية للسياحة الوافدة خلال الأعياد، تشهد انخفاضا واضحا في أعداد الزوار الذين كانوا يدخلوها بالآلاف كل عام، نتيجة الاغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وكانت المدينة تستقبل آلاف المركبات للتجار والمسافرين وخاصة السياح ممن يأتون لزيارة أريحا أو يمرون عبرها وزيارة الأماكن السياحية للبيع والشراء، لكن مع هذا الحصار المشدد جعل المدينة تفقد أحد أهم مصادر رزقها مع توقف السياحة"، بحسب ما يؤكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية تيسير حميدة.

واشار حميدة الى ان ذلك شكل ضربة غير معلنة لاقتصاد المدينة الذي يعتمد على الزراعة والسياحة، تسببت بحدوث انخفاض السياحة، وانهيار أسعار الخضروات في أريحا.