الأسيران الشقيقان نصر وشريف أبو حميد يدخلان عامهما الـ22 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الشقيقان الأسيران نصر وشريف ابو حميد من مخيم الأمعري في رام الله عامهما الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم من بين أربعة أشقاء يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد في سجون الاحتلال، فيما استشهد شقيقهم الخامس القائد ناصر ابو حميد، نهاية العام الماضي، وما يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن الأسير نصر البالغ من العمر (49 عاما)، تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلًا، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 30 عاما، وهو محكوم بالسّجن خمس مؤبدات، وشقيقه شريف (47 عاما) كذلك تعرض للاعتقال عدة مرات قبل عام 2002، وأمضى قبل هذا الاعتقال تسع سنوات، وهو محكوم بالسّجن أربع مؤبدات.

وأشار إلى أن لهما شقيقان آخرين يقضيان أحكاماً بالسّجن المؤبد وهما محمد (40 عاماً) المحكوم بالسّجن المؤبد مرتين و30 عاما، وإسلام (37 عاما) والمعتقل منذ عام 2018، والمحكوم بالسجن المؤبد و8 سنوات، والذي قضى سابقا قبل اعتقاله عام 2018، خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

وفي نهاية العام الماضي، فقدوا شقيقهم القائد ناصر أبو حميد، والذي استشهد نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وما يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم، وهم كذلك أشقاء الشهيد عبد المنعم أبو حميد الذي قتله الاحتلال عام 1994.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت على مدار العقود الماضية جميع أبناء عائلة أبو حميد، بالإضافة إلى والدهم، وهدمت منزلهم خمس مرات، كان آخرها عام 2019، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.