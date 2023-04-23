مستوطنون يعتدون على الرعاة في عين الساكوت بالأغوار ويحتجزون قطيع أبقار

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على الرعاة في منطقة عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين لاحقوا الرعاة، واحتجزوا قطيع أبقار يعود للمواطن فوزي دراغمة في المنطقة لبعض الوقت، كما اعتدوا بالضرب على نجله.

جدير بالذكر ان المزارعين والرعاة يتعرضون بصورة شبه يومية لاعتداءات ينفذها المستوطنون في منطقة الاغوار الشمالية، ويطردونهم من المراعي، ويمنعونهم من الوصول إلى ينابيع المياه.

(المصدر- وفا)