وطن: يعدُّ الكمون من الأعشاب المهمّة لصحة للأمعاء، فهو يعزز إنزيمات البنكرياس، مما يساعد في عملية الهضم. وقد أثبتت الدراسات أن الكمون مفيد في علاج التشنجات الهضمية والغثيان والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي.

إليكم أبرز فوائد الكمون الصحية، وخصوصاً للمعدة والجهاز الهضمي:

فوائد شرب الكمون

تحتوي بذور الكمون على الزيوت الأساسية ومادة الثيمول التي تساهم في تحفيز الغدد اللعابية، مما يسهل عملية الهضم.

- فوائد الكمون لتسكين آلام البطن

يساهم شرب الكمون ورشه على الأطباق في تجنّب حموضة المعدة، ويقي من عسر الهضم، كما ويعتبر أحد المسكنات الطبيعية لألم البطن والمعدة.

- الكمون يقيكِ من النفخة

يمكن أن يساهم شرب الكمون في الوقاية من النفخة بعد تناول الطعام، لذلك استفيدي منه للحصول على بطن أملس.

- يحارب الغازات

وفقاً لمجموعة من الأبحاث علمية، فقد تبين أن الكمون قادر على محاربة الغازات في المعدة، التي تصاحب اضطرابات القولون.

- فوائد الكمون في تقليل أعراض القولون

يحتوي الكمون على مجموعة من المركّبات الكميائية التي تساهم في التقليل من أعراض القولون المزعجة.

- يطهّر الجسم من البكتيريا

يحتوي الكمون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجراثيم والبكتيريا المسببة لأمراض مختلفة.

- الوقاية من سرطان القولون

يحتوي الكمون على العديد من مضادات التأكسد التي لها دور فعال في الوقاية من سرطان القولون لذلك انصحك يا سيدتي بإدراج الكمون إلى نمطك الغذائي اليومي.

- فوائد الكمون للجهاز الهضمي

يحفّز الكمون إفراز إنزيمات الهضم، مما يساهم في تسريع عملية الهضم، وبالتالي الوقاية من مشاكل الأمعاء المختلفة.

- الكمون لطرد السموم

يعمل الكمون على طرد سموم الجسم، فيؤمن بالتالي الوقاية من أمراض الكبد. ربما يهمك الإطلاع على طرق التخلص من السموم.

فوائد صحية منوّعة لشرب الكمون على الريق

لشرب الكمون على الريق فوائد صحية رائعة، وهي كالآتي:

- علاج فقر الدم بفضل إحتواء الكمون على معدن الحديد.

- تحسين كفاءة الجهاز المناعي، وبالتالي الوقاية من الأمراض.

- تحفيز أداء الكبد وتنشيطه للتخلص من السموم وتعزيز إفراز الإنزيمات المسؤولة عن الهضم.

- علاج معظم مشاكل الجهاز الهضمي، ومنها الغازات والمغص، والغثيان والقيء والإسهال.

- زيادة القدرة على النوم الهانىء ليلاً.

- علاج التهابات البول من خلال طرد الترسّبات والرمل والجراثيم الموجودة في مجرى البول والكلى.

- منح الجسم كمية كافية من الطاقة والتخلص من الشعور بالتعب والإرهاق.

- وقاية الجنين لدى الحامل من الإصابة بالتشوّهات الخلقية في الأشهر الأولى من الحمل.

- علاج تقرّحات الفم. إلى ذلك قد يهمك معرفة علاج تقرحات الفم.