الاغتيالات سياسة قديمة بين التنفيذ والالهاء

كتبت: تمارا حداد

مع تدفق المعلومات عبر الإعلام العبري حول الرجوع لسياسة الاغتيالات والتي اصلا لم تتوقف يوما منذ وجود الاحتلال الصهيوني وقبله من الانتدابات على فلسطين، والتي تعتبر سياسة رجعية يلجأ لها المستعمر في اللحظة التي يشعر فيها بارباك في اتخاذ القرار النهائي حول حسم دخول حرب ام البقاء في حالة اللاسلم واللاحرب.

بعد الردع المحدود من قبل الاحتلال على صواريخ جنوب لبنان وغزة بات المستوى السياسي والأمني في توهان بسبب عدم القدرة على اتخاذ الوضع النهائي لاسترداد حالة الردع ورسم قاعدة اشتباك جديدة امام جبهات متعددة بات فيها نمو المقاومة يتصاعد وبشكل سريع نتيجة استمرار الاحتلال في انتهاكاته والامعان في تنفيذ مخططاته والإبقاء على حالة اللاسلم واللاحرب حيث باتت هذه الاستراتيجية لا تنفع امام التغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

ان الإعلان عن رجوع لسياسة الاغتيالات ليس بالامر الغريب على الاحتلال عند نفاذ الخطط الأخرى والتي هدفها حسب الواقع النظري للاحتلال انها ستردع المقاومة عن القيام بمهامها، الا ان الواقع العملي والميداني اثبت فشل تلك السياسية حسب القانون الفيزيائي ان لكل فعل ردة فعل وكلما زاد العنف تسارع الرد المقاوم.

لذا فان هدف الردع من خلال الاغتيالات غير مجد علما ان الاحتلال يعلم ذلك الا ان الاعلام العبري نشر ذلك وهذا يعني أن هذا الإعلان يأتي في سياق الالهاء النفسي مع الاستمرار في تنفيذ خطط الاحتلال على أرض الواقع من ضم الأرض وتهويد القدس، ومع التفكير في إيجاد طرق أخرى تردع المقاومة وتعيد حالة الردع امام الرأي العام للمجتمع الإسرائيلي وأيضا على المستوى الإقليمي والدولي.

ان سياسة الاغتيالات إحدى سياسات الاحتلال التي لم تتوقف والتي تبقى قائمة حتى إيجاد المعلومة اين تواجد المطلوبين، بالرغم أن هذه السياسة تعتبر من الجرائم ذات البعد العنصري وغير القانوني التي تؤدي لحرمان الإنسان من حياته حرمانا تعسفيا، الا انها أداة يستعملها الاحتلال إلى جانب أدوات أخرى لصيد المقاومة التي يقوم بها يوميا من خلال الاعتقالات والاغتيالات والحصار وإجراءات عنصرية لم تتوقف يوما .

ان القائم في خطط الاحتلال وبمساعدة التفكير العسكري الأمريكي هو إضعاف الجبهة الداخلية من الداخل من خلال بث الإعلام معلومات مغلوطة لا علاقة لها بالواقع لبث الفتن ومن ثم الانقلاب على الذات وخلق أفراد مزدوجي الشخصية مما ينعكس على قرار الشخص وبالتالي ظهور نتائج سلبية .

هذه الأساليب النفسية باتت مكشوفة للجمع، ومن هنا بات الموقف الإسرائيلي امام خيارين بالتحديد بعد فإما الحرب واما البقاء على حالة اللاسلم واللاحرب إلى حين معرفة المتغيرات الإقليمية والدولية التي باتت هي المفصل في اتخاذ القرار النهائي.

الرؤية الحالية هي دعم اكثر من جهة في داخل الدول العربية، كما السودان وحتى إيران لاضعاف الوضع الداخلي بشكل تدريجي، إضافة إلى إضعاف الوضع الاقتصادي للدول وجعلها محاطة بحذوة حصان مليئة بالمشاكل والتحديات، وتثبيت الانفصالات والادارات الذاتية التي تم فصلها عن الدول الام في اكثر من دولة عربية من بينها فلسطين وإبراز النعرات الحزبية والعرقية واستكمال سياسة تقسيم المقسم بعد التأكد من ضعفها هنا ستبدأ الحرب التي تحسم الوضع النهائي.

من هذا المنطلق على دول الإقليم مهما احتدمت مواجهات الأحزاب والتنظيمات والحركات والايديولوجيا في الدولة ان تتوحد حول المصلحة الوطنية العليا حول سياسات واحدة موحدة بدون اللجوء إلى قوى عظمى لحل الخلافات المحلية لان القوى العظمى لا يهمها الا مصالحها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.