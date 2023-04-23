الاحتلال يرفع أعلامه على سطح وجدران الإبراهيمي الشريف

وطن: استنكر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قيام قوات الاحتلال برفع العلم الاسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف، ما يعد تدنيساً للمكان المقدس والديني.

وقال البكري إن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف من تنكيل بالمواطنين وإغلاق بواباته، وأخيراً وضع أعلامه الاحتلالية على سطحه وجدرانه، وهو بذلك كله يسعى لمخططه الاستيطاني للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل، مشيرا الى أن "الاحتلال يسابق الزمن في ذلك كله ضاربا في ذلك كافة المواثيق والقوانين الدولية والدينية".

وأوضح البكري أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل ليل نهار لمنع هذا المخطط الاحتلالي بزيادة الوجود الفلسطيني داخل الحرم وساحاته، بإطلاق العديد من الفعاليات داخله سواء الفجر العظيم، وإطلاق المسابقات وزيادة عدد موظفيه وغيرها من المجهودات المبذولة.

ودعا البكري كافة المؤسسات الوطنية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي، كما جدد دعوته لأبناء شعبنا بالرباط داخل الحرم واروقته لمنع مخطط الاحتلال من الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي الشريف.