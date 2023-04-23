الاحتلال يزعم محاولة نائب أردني إدخال سلاح عبر الجسر للضفة

وطن: نشرت صفحات عبرية غير موثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو قصير يظهر جمارك الاحتلال الإسرائيليه ما زعمت انه ضبط أسلحة جرت محاولة تهريبها عبر جسر اللنبي/ الكرامة الى الضفة.

وبحسب بعض المصادر، فان النائب الاردني عماد العدوان هو من تم ضبطه صباح اليوم في عمليه محاولة ادخال سلاح عبر جسر اللنبي.

والنائب عماد العدوان، من سكان مدينة السلط، وهو محام، يحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

وأكد النائب الأردني خليل عطية في بيان له احتجاز الاحتلال لأحد زملائه، داعيا للتحرك الفوري للافراج عنه.

وشدد على ضرورة عدم ترك أي مساحة للاحتلال لإيذاء كرامة الأردنيين، وحمل الحكومة الأردنية المسؤولية عن أي تقصير في تأمين الافراج عنه.

ولم تؤكد مصادر رسمية أو إسرائيلية أخرى موثوقة النبأ، لكن المراسل العسكري لقناة "ريشت كان" اكتفى بالإشارة إلى وجود رقابة على نشر الخبر.

(النائب عماد العدوان)