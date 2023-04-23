مستوطنون يشرعون بأعمال حفر في قرية بيرين بمسافر يطا

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بعمل حفريات في قرية بيرين بمسافر يطا، تمهيدا لإضافة وتوسيع مبنى استيطاني جديد فيها.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن مستوطنين قاموا بعمل تأسيس وحفر، لإضافة مبنى جديد لجانب المبنى الذي أقاموه قبل نحو شهر بمساحة 400 متر يستخدمونه كمركز وقاعة للقاءاتهم.

وأشار إلى وجود هجمة استيطانية في القرية وغيرها من التجمعات السكانية لتعزيز الاستيطان فيها، والاستيلاء على مزيد من الأراضي، بحماية من قوات الاحتلال.