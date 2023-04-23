نادي الاسير: محكمة الاحتلال رفضت طلب الافراج عن الاسير خضر عدنان بكفالة وقد فقد الوعي عدة مرات خلال الجلسة

وطن: رفضت محكمة الاحتلال اليوم الاحد طلب محامي الاسير خضر عدنان المضرب منذ 78 يوما، الافراج عنه بكفالة مالية، بعد ان تدهورت حالته الصحية بصورة بالغة الخطورة، وباتت حياته مهددة.

واوضح نادي الاسير الفلسطيني، ان الاسير عدنان فقد وعيه خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الاحد عدة مرات كما واصيبت زوجته بانهيار داخل قاعة المحكمة.

ويواصل الأسير الشيخ خضر عدنان الإضراب عن الطعام لليوم الـ(78) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تصاعد المخاطر على حياته.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق، من استشهاد الشيخ خضر عدنان الذي يواصل اضرابه رفضا لاعتقاله التعسفي.