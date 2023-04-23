عوض عبد الفتاح يكتب.. ايرلندا وفلسطين.. و"الجمعة العظيمة"

أحيا الايرلنديون هذا الشهر الذكرى أل٢٥ لإتفاقية " الجمعة العظيمة "، التي أنهت أكثر ثلاثة عقود من العنف والصراع في إيرلندا الشمالية، الناجم عن الاستعمار الكولونيالي البريطاني. وهو صراع يمتدُّ الى خمسة قرون من الاستعمار الاستيطاني

البريطاني للجزيرة.

وقد حضر للاحتفال في الذكرى، رئيسا الدولتين الامبريالتين، الامريكية والبرطانية، السابقين، بيل كلنتون وتوني بلير، اللذين رعيا الاتفاق فيحينه، بعد أن عجزت بريطانيا عن هزيمة الثورة الايرلندية .

و بما أن التجربة الثورية التحررية الايرلندية البطولية ضد الكولونيالية البريطانية الوحشية، تحتل مكاناً خاصاً في قلوبنا وعقولنا، كفلسطينيين، وفي قلوب وعقول أحرار العالم بالطبع، والتي أجبرت بريطانيا على الانسحاب من معظم الاراضي الإيرلندية عام ١٩٢٢، و دفعتها الى الموافقة على التوقيع على اتفاقية الجمعة العظيمة عام ١٩٩٨، وتفكك النظام العنصري الكولونيالي في إقليم الشمال، حاولتُ متابعة النقاش المحتدم الجاري في المجتمع الايرلندي، وداخل وبين القوى السياسية، عبر الصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حول هذا الاتفاق وآفاقه المستقبلية. و متابعتي، تأتي كجزء من الاهتمام الفلسطيني العام، بنضال الشعب الايرلندي، خاصة وان هذا الشعب، وتحديدا قواها السياسية التقدمية، لا يزال ملتزما اخلاقيا بمبدأ التضامن المشترك، بل أن هذه التجربة التحررية التي لا تزال مستمرة، مصدر الهام لكل احرار العالم.

لقد ارتبطت هذه التجربة، كما التجربة الجنوب افريقية، بالتجربة الفلسطينية، باعتبار أنها تشكل كلها، تجارب تحررية من استعمار كولونيالي ونظام ابرتهايد قادته الامبراطورية البريطانية الاستعمارية في مختلف ارجاء الكرة الارضية. وتابعنا، نحن الفلسطينيون، حركات الشعوب وقواها الثورية في هذين البلدين بشكل خاص، وقد ارتبطت منظمة التحرير الفلسطينية، منذ الستينات بعلاقات سياسية وايدلوجية وكفاحية مع الحركة الثورية في كل من البلدين .

وكان لافتاً أن العقد الاخير من القرن الماضي شهد توقيع اتفاقيات ثلاث سعت الى إنهاء الاستعمار والابرتهايد ، في فلسطين وجنوب أفريقيا وإيرلندا، بفارق سنوات قليلة. فجنوب أفريقيا تحررت سياسياً عام ١٩٩٤، من نظام الابارتهايد، وإن كانت لا تزال ترزح تحت نظام إبرتهايد إقتصادي، وما ولده من مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة. و في إيرلندا الشمالية جرى توقيع إتفاقية الجمعة العظيمة عام ١٩٩٨، الذي أدى الى إنشاء نظام سياسي تشاركي ديمقراطي، أي دولة المواطنين، بديلا عن النظام البروتستانتي المغلق، الذي كان يضطهد الاقلية القومية الكاثوليكية، تحت الهيمنة البريطانية. أما فلسطين، فقد سبقت البلدين الآخرين، حيث جرى توقيع اتفاقية اوسلو في ايلول عام ١٩٩٣، التي كرست المشروع الاستعماري الصهيوني .

ويمكن ملاحظة أن فترة المفاوضات التي دارت بين القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير واسرائيل، اوائل التسعينات، كانت قصيرة مقارنة بالسنوات الطويلة التي استهلكتها المفاوضات بين القيادتين الايرلندية والجنوب أفريقية، مع اعدائهما. وفي حين حظيت الاتفاقيتان من خلال استفتاء عام، في إيرلندا وجنوب افريقيا، بتأييد غالبية الشعبين، نظراً لما حققتاه من إنجازات، وفتحت الطريق لإستمرار العمل والنضال من أجل تحقيق كامل الأهداف، فإن إتفاقية أوسلو شكلت ولا تزال كارثة حقيقية للشعب الفلسطيني، إذ اغلقت رسميا باب المقاومة. لقد كانت القيادة الفلسطينية منهرقة، ومتسرعة، وفاقدة للبصيرة، وقد فكرت بالنجاة الذاتية، أكثر مما فكرت بنجاة شعبها، مقابل تنازلها عن معظم الوطن، وعن أهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، كما أسقطت مرتكزات أخلاقية أساسية للنضال، التي تُعرّف قضية فلسطين كقضية تحرر وطني من نظام إستعماري كولونيالي، وأن النضال ضده، الذي خاضه شعب فلسطين على مدار مائة عام، هو نضال أخلاقي شرعي وليس أرهابا.

وهذا على خلاف سلوك قيادة الحركة الثورية الايرلندية، بجناحيها السياسي والعسكري؛ "الشين فين" و "الجيش الجمهوري" ، التي لم تُدن النضال العسكري، بل فرضت في الاتفاق بنداً ينص على حق الشعب الإيرلندي، سواء في جمهورية ايرلندا الحرة، أو إيرلندا الشمالية في مواصلة النضال السياسي لاستعادة وحدة الجزيرة وتحرير الجزء الشمالي من التاج البريطاني، من خلال اجراء استفتاء في الظروف المناسبة.

طبعا مثل أي تجربة لأي شعب لا تحظى أي اتفاقية نهائية أو مرحلية، مع العدو بالإجماع، وتظل هناك معارضة، من مجموعات راديكالية صغيرة، سواء من معسكر العدو أو من معسكر الثورة. وكان هناك من عارض الإتفاق منذ اليوم الأول، كمجموعات ماركسية ويسارية متشددة. وبسبب اشتداد الازمة الحكومية مؤخراً في إيرلندا الشمالية، على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ولأسباب داخلية، مثل عدم حصول الاستفتاء حتى الآن، يشتد النقاش والجدل بين من يريد الاستعجال به و من يفضل أن يتم من خلال اوسع موافقة خاصة من الاتحاديين، الذين يدافعون عن البقاء في إطار المملكة البريطانية المتحدة، وذلك لتجنب انفجار التوترات الطائفية والقومية مرة أخرى.

غير أن الرأي السائد يقول أن الاتفاق، رغم الأزمة التي تعصف بالحكومة الايرلندية، شكل ولا يزال، انجازاً تاريخيا نقل ايرلندا من مرحلة الى اخرى، واحتوى العنف الطائفي، واستبدل العنف بالنضال السياسي . و يرى العديد من المراقبين بأن التغيير الديمغرافي، أي ظهور جيل جديد يميل للتصويت على أساس سياسي لا على اساس مذهبي، وكذلك زيادة القوة السياسية للقوى القوى السياسية ذات التوجهات الوحدوية، ستُحدث التغيير الموعود ، خاصة وأن حزب "الشين فين" حقق إنجازات انتخابية مبهرة. ففي الانتخابات التي جرت عام ٢٠٢٠ و عام ٢٠٢٢، حصل الشين فين، في جمهورية ايرلندا الجنوبية، المرتبة الاولى ، وفي شمال ايرلندا ، بات القوة الثانية.

وعودة الى إداء القيادة الفسطينية، في المفاوضات، التي انتهت باتفاق اسلو ، نستطيع أن نشهدالفارق الهائل، وكيف أن هذه القيادة تخلت عن كل شيء، مكتفية وقانعة بسلطة مكبلة تابعة وفاسدة، في جزء بسيط من الارض المحتلة عام ١٩٦٧، بحيث لم تعد قيادتها تمتلك الارادة ولا الجرأة في التحرر من قيوده.

لقد قبلت سلطة أوسلو بكيان في جزء صغير من فلسطين، ليس هذا فحسب بل تواصل تغييب فلسطين من البحر الى النهر، في خطابها الرسمي والاعلامي، بينما تواصل القيادة الثورية الايرلندية التمسك بتحرير كل الوطن، عبر منابرها، الاعلامية والثقافية والتعليمية، وفي البرلمان، وفي المفاوضات، وترسخ ذلك في وعي الناس، تمهيدا للمعركة الفاصلة، التي تجري منذ ربع قرن بالوسائل الناعمة، المؤثرة والقوية، وانتظاراً للاستفتاء الذي سيحصد النتيجة، ربما بعد سنوات او عقد .

وتعتبر إيرلندا، حتى اليوم، اكثر دولة اوروبية مناصرة للحق الفلسطيني، وللنضال الوطني الذي يخوضه شعب فلسطين، بل إن خطاب قيادات القوى الثورية الايرلندية اكثر صلابة ومبدئية تجاه "إسرائيل"، من خطاب قيادة اوسلو.

ولكن في مواجهة كارثة اوسلو ، الذي مر عليه ثلاثة عقود، ترسخ خلالها المشروع الاستعماري الاستيطاني ونظام الابرتهايد، تشهد فلسطين، على المستوى الشعبي، خاصةً في العقد الاخير نهوضاً وطنياً، يتجلى في المقاومة الفعلية بأشكالها المختلفة، ووعياً وطنياً يستعيد بالوعي بفلسطين الواحدة متجاوزاً التجزئة والطمس. وهكذا يلتقي هذا النهوض الشعبي الفلسطيني مع مسار التجربة الثورية الايرلندية، التي تمضي رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة، نحو الغاية النهائية.