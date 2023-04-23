حكم مخفف (خدمة الجمهور) على مستوطنين ادينا فيما عرف بـ "زفاف الكراهية"

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في القدس اليوم الاحد احكاما مخففة على اثنين من المستوطنين تمت ادانتهما سابقا بـ "التحريض على العنف" في حفل الزفاف الذي عرف بـ "عرس الكراهية" حيث شهد الحفل الذي اقيم عام 2015 عمليات تلويح بالاسلحة وتمزيق بسكين صورة للطفل علي دوابشة، احد ضحايا جريمة الحرق التي كان ارتكبها المستوطنون قبيل ذلك.

واكتفت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، بالحكم على عريس حفل الزفاف التحريضي، بأداء "الخدمة العامة لصالح الجمهور" لمدة أربعة أشهر، كما حكمت على أحد الضيوف في حفل الزفاف، بـ180 ساعة خدمة "لصالح الجمهور"؛ علما بأن الاثنين أدينا قبل عام بتهمة "التحريض على العنف".

وأصدت النيابة العامة أمرا بوقف تنفيذ حكم الضيف الذي شارك بعرس المستوطنين التحريضي والذي فرض عليه 180 ساعة خدمة "لصالح الجمهور" لمنحه فرصة الاستئناف على قرار المحكمة؛ في حين أن تنفيذ الحكم بحق العريس مشروط بأن تقرر دائرة المراقبة أنه مناسب للعمل الخدمي.

وأدت الجريمة التي وقعت في تموز/ يوليو 2015، إلى استشهاد سعد دوابشة وزوجته ريهام وطفلهم الرضيع علي، فضلا عن إحراق الطفل أحمد الذي ظل يتلقى العلاج حتى فترة قريبة نتيجة الحروق التي تعرض لها، من جراء الجريمة الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون.

وأدانت المحكمة المركزية في القدس، في نيسان/ أبريل 2022، سبعة مستوطنين إرهابيين بالتحريض على العنف والإرهاب والعنصرية، خلال مشاركتهم في حفل زفاف مستوطن، رفعوا فيه أسلحة وطعنوا بسكين صورة الطفل علي دوابشة.

وفي أيار/ مايو 2020، أدانت محكمة إسرائيلية المستوطن عميرام بن أوليئيل (25 عاما)، بالقتل العمد لدوافع عنصرية في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له عائلة دوابشة. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، استئناف أحد الإرهابيين الذي أدين بالضلوع في التخطيط للعملية الإرهابية.

(المصدر- عرب 48)