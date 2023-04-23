خلال 24 ساعة.. 17 هزة أرضية خفيفة بسوريا وتركيا

وطن: أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية تركزت في لواء إسكندرون وتركيا.

وأفاد المركز في بيان له اليوم الأحد بتسجيل 9 هزات في لواء الإسكندرون حتى الساعة الـ 7.11 تراوحت شداتها بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، و6 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.0 و3.0 درجات.

وتبعاً للمركز فإن المحطات سجلت أيضاً هزة غرب طرطوس بــ 43 كم شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 29 كيلومتراً.