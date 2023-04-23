الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شرق قطاع غزة

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاحد، المناطق الزراعية ورعاة الأغنام شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية، قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة ومدينة عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون التبليغ عن إصابات في المكان.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.