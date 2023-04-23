بايدن يعلن تعليق العمل بالسفارة الأمريكية في السودان

وطن: بعد إجلاء خاطف للدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من السودان، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن عملية إخراج موظفين تابعين لحكومة بلاده من الخرطوم نفذها الجيش الأميركي.

وشدد بايدن، على ضرورة وقف هذا "العنف المأساوي" بين الجيش وقوات الدعم السريع، والالتزام بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

كما أوضح في بيان، اليوم الأحد، أن واشنطن علقت مؤقتا العمليات في سفارتها في ظل استمرار القتال.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده علقت عملياتها بالخرطوم بصفة مؤقتة، وأجلت جميع موظفي السفارة وعائلاتهم بأمان.

كما أكد مواصلة مساعدة الأميركيين المتواجدين بالسودان في التخطيط لسلامتهم، مكررا الدعوات لطرفي الصراع بتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للأعمال القتالية.