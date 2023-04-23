أجواء مستقرة ولطيفة ومعتدلة

وطن: توقعت دائرة الارصاد بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا ربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.