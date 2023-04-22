الاحتلال يعتقل فتاة ويواصل إغلاق وحصار أريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، من مركبة عند مدخل مدينة اريحا التي واصل الاحتلال اغلاق مداخلها وحصارها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أوقفت حافلة نقل عمومي على الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي المؤدي لمدينة أريحا، واعتقلت فتاة من داخلها لم تعرف هويتها بعد.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مداخل أريحا، وفرض طوق عسكري على المدينة من عدة جهات، عبر إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية، ما اعاق تنقل المواطنين وزوار المدينة وتسببت بأزمات سير كبيرة.

وأوضح الصحفي عماد أبو سمبل قوات الاحتلال اغلقت المدخل الجنوبية، والشمالي الغربي قرب منطقة المعرجات، والمدخل الشمالي، إضافة إلى حواجز فرعية قرب وادي القلط، وطريق المزارع "الترابي"، فيما أبقت على حاجز البوابة الصفراء قرب معبر الكرامة مفتوحا للسفر.

(المصدر- وفا)