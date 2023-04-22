مستوطنون يشنون اعتداءات في دير دبوان وترمسعيا

وطن: اصيب شابان في قرية دير دبوان خلال التصدي لاعتداءات شنها مستوطنون على القرية، كما وحاول مستوطنون، الاعتداء على منزل لعائلة أبو عواد في ترمسعيا شمال رام الله.

وأصيب شابان بجروح، خلال تصديهم لاعتداءات المستوطنين في قرية دير دبوان حيث داهموا منطقة "الشيخ عمار" في القرية بحماية جيش الاحتلال، فيما تصدا الشبان لهم، ما أدى لإصابة شابين في الرأس والوجه.

وفي ترمسعيا، أفادت مصادر محلية أن مستوطنين حاولوا الاعتداء على منزل لعائلة أبو عواد في البلدة الواقعة شمال شرق رام الله، وقد تصدى أهالي البلدة لهم.

وفي السياق ذاته، كان عشرات المستوطنين هاجموا اليوم مواطنين في قرية دير دبوان بمحافظة رام الله والبيرة واعتدوا على بعضهم.