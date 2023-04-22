السعودية تجلي العشرات من رعاياها ومواطني دول أخرى عن السودان

وطن: أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بوصول عشرات السعوديين ومواطني دول أخرى بحرا إلى مدينة جدة، في أول عملية إجلاء معلنة من السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلنت القناة "وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة".

وأشارت إلى أن أربع سفن أخرى "قادمة من السودان الى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة"، من دون تفاصيل إضافية.

وعرضت القناة لقطات تظهر فيها سفن حربية لدى وصولها إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في المدينة الواقعة بغرب المملكة.

وأظهرت اللقطات نساء وأطفالا يحملون أعلاما سعودية صغيرة على متن إحدى السفن، بينما قام عناصر من القوات السعودية بالترحيب بآخرين وهم ينزلون من على متن سفينة، ويقدمون لهم الورود وقطعا من الحلوى.

وأشارت القناة إلى أن من بين الذين وصلوا جدة، طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أصيبت جراء المعارك وهي تستعد للإقلاع من مطار الخرطوم يوم بدء الاشتباكات في 15 أبريل.

كما بثت القناة ما قالت إنها "مشاهد خاصة" لعملية الإجلاء في مدينة بورتسودان، ظهرت فيها قافلة من السيارات غالبيتها رباعية الدفع، وهي تتقدم في طريق شبه صحراوي، ترافقها عجلات مزودّة برشاشات ثقيلة.

(المصدر- RT )