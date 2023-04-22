مخاوف اسرائيلية من فتح جبهة جديدة ضد الاحتلال من اليمن بعد التقارب السعودي الايراني

وطن: أعرب محللون إسرائيليون عن مخاوف اسرائيلية من امكانية فتح جبهة ضد الاحتلال الاسرائيلي من اليمن، اثر الاتفاق الإيراني - السعودي، ورأوا ان ذلك قد يسهل فتح مثل هذه الجبهة ضد دولة الاحتلال.

وقال الباحث في معهد دراسات "الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، يهوشاع كاليسكي، وهو ضابط سابق في جيش الاحتلال بأن الاتفاق بين السعودية وإيران قد يسهل على الحوثيين توجيه قدراتهم العسكرية نحو دولة الاحتلال.

وادعى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية تملك أسلحة وصفها بالمتطورة مثل المسيرات والصواريخ التي تصل إلى مسافات بعيدة، بالإضافة لمضادات الطائرات والسفن.

وحذر كاليسكي في مقاله على موقع "واللا" من استهداف مدينة "إيلات" بمقذوفات صاروخية أو مسيرات، من اليمن، مشيرا إلى أن المسافة بين مواقع الحوثيين والمدينة تصل إلى 1500 كم وهو ما يجعلها في "دائرة الخطر".

وحول بنك الأهداف المتوقع في أي هجمات للحوثيين، قال إن دولة الاحتلال تتخوف من استهداف منشآت استراتيجية مثل الميناء في "إيلات"، ومنشآت النفط، والمطارات، أو سفن في البحر الأحمر.

وفي الأسابيع الماضية، حذر قادة في دولة الاحتلال بينهم وزير الحرب يوآف غالانت من أن سيناريو الحرب متعددة الجبهات أصبح واقعياً، خاصة مع الهجمات الصاروخية التي نفذتها المقاومة من مواقع مختلفة في غزة، ولبنان، وسوريا تزامناً مع عمليات ومواجهات في الضفة والقدس والداخل.

(المصدر- شبكة قدس)