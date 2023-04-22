مقتل شاب واصابة آخر في جريمتي إطلاق نار بمدينة اللد

وطن: قُتل، مساء اليوم السبت، الشاب وديع مصعب أبو سلمى البالغ من العمر (17 عاما)، واصيب شاب اخر في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، اثر تعرضهما لجريمتي اطلاق نار منفصلتين

ونُقل المُصابان إلى مشفى "آساف هروفي" في تل أبيب، وكانت حالة القتيل إثر تعرضه لجريمة إطلاق النار حرجة جدا، ولم يكن على الطواقم الطبية إلا إعلان وفاته.

وصُنفت حالة المصاب الثاني بالخطيرة وهو في غرفة الطوارئ في المشفى.

وكان قد قُتل، أول أيام عيد الفطر المبارك، (فجر أمس الجمعة)، حارس أمن شخصي لرئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، في جريمة إطلاق، وسط تصاعد مستمر لمستوى الجريمة في المجتمع الفلسطيني العربي بالداخل.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني العربي بالداخل، منذ مطلع عام 2023 نحو 49 قتيلا. وخلال عام 2022.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

(المصدر- عرب 48)