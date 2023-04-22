زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان

وطن: ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت اليونان، وذلك وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل في جامعة أثينا.

وأكد مركز رصد الزلازل، أن البؤرة تقع في جزيرة يوبوا على بعد 52 كيلومترا من العاصمة أثينا، ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وبالأمس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جنوب دولة اليونان المطلة على البحر المتوسط، حسبما أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، ووقع الزلزال على عمق 132 كم تحت سطح القشرة الأرضية.

ولم تكشف التقارير الإعلامية حتى الوقت الحالي، حجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال، كما لم تعلن السلطات في اليونان عن أي خسائر ناتجة عن الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.