في ظل تدهور حالته وخطورة اوضاعه.. "حشد" تدعو لاوسع حملة تضامن مع الاسير خضر عدنان

وطن: عبرت الهيئة الدولية (حشد) مساء اليوم السبت عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل خضر عدنان محمد موسى، المحتجز في عيادة سجن الرملة الإسرائيلي، والذي يعيش وضعًا صحيًا بالغ الخطورة في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي عدم استجابة لمطالبه العدالة التي يخوض من أجلها إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ نحو 77 يومًا.

ودعت الهيئة في بيان لها، لأوسع حملة تضامن شعبية مع الشيخ خضر عدنان.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه باحترام القانون الدولي من أجل استجابة لمطالب المعتقل خضر عدنان؛ ووقف المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها المعتقل عدنان وباقي المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية بشكل منهجي ومستمر منذ سنوات.