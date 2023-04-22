حماس: الاحتلال يُصر على تصعيد حربه الدينية بحق المقدسات

وطن: اعتبرت حركة "حماس"، اقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وتخريبها لمكوناته، إصرار من الاحتلال على تصعيد حربه الدينية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس، في تصريح صحفي، إن "هذه الحرب تعني أن المعركة على هوية المسجد الأقصى مفتوحة والصراع متواصل حتى حسم هذه المعركة لتثبت هوية المسجد الأقصى الفلسطينية العربية الإسلامية".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة ونفذت عمليات تخريب فيه، حيث قطعت تمديدات الكهرباء وخلعت بواباته.

من جانبه، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، على أن مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغ 144 دونمًا، وسيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا لا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه ملك للمسلمين جميعًا.

وعبر المجلس في بيان له حول ما جرى في مصلى باب الرحمة، عن رفضه للتدخلات السافرة المستمرة من قبل شرطة الاحتلال وعرقلتها لأعمال إعمار المسجد الأقصى، وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم للمسجد الأقصى المبارك.

وشدد المجلس على أن الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي تقوم بها شرطة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لن تحقق اهدافها المبيتة.