سورية تطالب واشنطن بدفع تعويضات عن "نهب" نفطها وثرواتها والانسحاب من اراضيها

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية "نهب" القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية عبر العراق، واصفة إياه باللصوصية، ومطالبة واشنطن بدفع تعويضات.

وقالت وزارة الخارجية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "ان قوات الاحتلال الأمريكي تابعت خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا".

وأضافت الوزارة: إن هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته.

وتابعت الوزارة: "إن سورية تدين هذه التصرفات، وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق".

وطالبت الخارجية السورية الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً.

المصدر: SANA