بدء الاستعدادات لإجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من الخرطوم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها بدأت استعداداتها لإجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من الخرطوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ظهر اليوم السبت، أنه تم تشكيل خلية أزمة بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأضافت أنه جرى تشكيل خلية أزمة أخرى بالخرطوم لمتابعة الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بإجلاء الرعايا الفلسطينيين، بالتنسيق مع دول السودان ومصر والأردن.