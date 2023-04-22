قوات الاحتلال تغلق مداخل مدينة أريحا

وطن: أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة أريحا بعد أن نصبت حواجز عليها ظهر اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة، وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق في بطاقات المواطنين الشخصية ما تسبب بأزمات مرور خانقة، وإعاقة لحركة المرور.

ويأتي إغلاق قوات الاحتلال لمداخل أريحا تزامنا مع توجه آلاف الفلسطينيين للاستجمام في المدينة خلال ثاني أيام عيد أيام عيد الفطر.