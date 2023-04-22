الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق عدد من الحواجز المحيطة بالمدينة، وتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات المواطنين.

وأضاف أن حاجزي حوارة وزعترة، جنوب المدينة، شهدا في ثاني أيام عيد الفطر إغلاقات من بعض الجهات، فيما يشهد حاجزا صرة ودير شرف أزمة مرورية، بسبب إعاقة الاحتلال لحركة المواطنين عبرهما في كلا الاتجاهين.