رسالة من حراك "بنات البلد" الى الأسرى والأسيرات وأهاليهم/ن بمناسبة عيد الفطر

وطن: بعث حراك "بنات البلد" برسالة الى الأسرى والأسيرات وأهاليهم/ن بمناسبة عيد الفطر، متعهدا بالقيام بما يقع عليه من واجب ومسؤولية لنصرة الحركة الأسيرة ودعم نضالاتها وإعادة قضية الأسرى والأسيرات إلى رأس اهتمامات الحركة الوطنية.

نص الرسالة التي وصلت وطن نسخة منها:

الحرية لجميع أسرى الحرية وفي مقدمتهم الأسرى والأسيرات المرضى/ات، والقدامى والأطفال والمحكومين/ات اداريا، نحن القابعات في السجن الكبير نتوجه لكم/ن أيها القابعون والقابعات في السجون الصغيره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونتقدم لكم/ن بأسمى تحيات الإجلال والإكبار على صمودكم/ن الأسطوري في وجه السجن والسجان، يا من تواجهون وتواجهن ظلم الاحتلال العنصري بالنضال العنيد وتقاومون وتقاومن قيوده ومحاولاته من أجل إذلالكم/ن وكسركم/ن وكي وعيكم/ن بالعزيمة والقوة والثبات على المبادئ وبالصبر الجميل والإيمان بأن للظلام والظلم نهاية وحد.

إليكم يا أبطال شعبنا وبطلاته، ورموز حريته وإرادته، نعايدكم/ن بعيد الفطر السعيد على الرغم من علمنا جميعا أن عيدنا يوم تتحرر الأرض والشعب ويوم عودة اللاجئين والمشردين من الجنسين إلى ديارهم /ن ويوم تحرر جميع الأسرى والأسيرات من السجون..بينما أنتم تدونون وتدوّن تاريخ فلسطين النضالي بالأحكام المؤبدة والاعتقال الإداري، وتسطرون/ن أروع قصص الصمود في مواجهة ممارسات التنكيل والانتقام والتجويع والحرمان، وسياسات العزل الانفرادي والإهمال الطبي، وتسجلون وتسجلن صفحات جديدة ومجيدة من التاريخ عبر مقاومتكم/ن البطولية إجراءات إدارة السجون، والحكومة الفاشية التي توجهها، وترفضون وترفضن بإباء وبكبرياء، ومن خلال وحدتكم/ن الوطنية وإرادتكم/ن التي لا تلين كل الاجراءات العنصرية.

وإننا إذ نضم صوتنا لصوت الحريصين من ابنات وبنات شعبنا وحركتنا الوطنية والجماهيرية، ونشارك جماهير شعبنا قلقها على صحة ومصير الأسرين القائدين وليد دقة والشيخ خضر عدنان، فإننا ندعو ونتعهد بأن نقوم بما علينا من واجب ومسؤولية لنصرة الحركة الأسيرة ودعم نضالاتها وإعادة قضية الأسرى والأسيرات إلى رأس اهتمامات حركتنا الوطنية ونضال جماهيرنا من أجل مواصلة الضغط على حكومة الاحتلال والإفراج العاجل والفوري عن كل الأسرى المرضى والقدامى وعن جميع الأسرى الأطفال والموقوفين الإداريين من كلا الجنسين كمقدمة للإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات .

المجد والخلود للشهداء والشهيدات الأبرار،

والحرية لسيرات وأسرى الحرية

والنصر لشعبنا المناضل..

حراك بنات البلد.